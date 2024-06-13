Соревнования по спортивному ориентированию на воде состоятся в Псковской области
Открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию на байдарках и Sup-бордах «Кубок реки Великой» пройдут в устье Великой в деревне Муровицы Псковского района 6 и 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.
Состязания пройдут в четырёх дисциплинах: водный рогейн, рогейн Sup-борд, ночное ориентирование и гонка на скорость с общего старта.
Соревнования пройдут в классах «Профессионалы», «Любители» и Sup.
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