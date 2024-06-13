Дмитрий Шахов и Игорь Дитрих приняли участие в обсуждении доклада федерального омбудсмена в Госдуме

12:36, 13 июня 2024, ПАИ

Участие в рассмотрении ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в Госдуме РФ приняли региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, сообщил ПАИ псковский омбудсмен.

«Права и свободы человека занимают центральное место в деятельности уполномоченного по правам человека в России», – подчеркнула Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен сообщила, что обращения от депутатов в основном касались помощи участникам специальной военной операции, защиты прав участников уголовного процесса, защиты жилищных прав граждан и прав человека в местах принудительного содержания. По обращениям депутатов Госдумы уполномоченный оказал помощь в возвращении военнослужащих из плена, в защите прав мобилизованных граждан, участников уголовного процесса, в получении инвалидами технических средств реабилитации, в обеспечении жильём лиц из числа детей-сирот, подчеркнула она.

Всего к уполномоченному по правам человека обратились свыше 93 тысяч граждан, а за два года результаты улучшились в три раза – адресная помощь была оказана более 17 тысячам граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. Большое количество жалоб было связано с отказами в возбуждении уголовного дела, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, условиями содержания в учреждениях УИС.

Кроме того, привести работу уполномоченных по правам человека к единому стандарту по России и выровнять работу аппаратов омбудсменов предложил первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Ламейкин.

По итогам рассмотрения доклада Дмитрий Шахов отметил выступление депутата Госдумы, Героя России, генерал-полковника и экс-командующего ВДВ России Владимира Шаманова, который акцентировал внимание на существующих проблемах в российской армии и необходимости более пристального внимания в защите прав и свобод участников СВО, обеспечении их всем необходимым, особенно в сфере материально-технического и правового обеспечения их ратного труда. «Ряд предложений в ближайшее время будет внесен», – сообщил псковский омбудсмен.