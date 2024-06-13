Пожизненное заключение грозит организаторам нарколаборатории в Псковской области

12:39, 13 июня 2024, ПАИ

Пожизненное лишение свободы грозит организаторам нарколаборатории в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительным расследованием установлено, что с июля по ноябрь 2023 года 36-летний и 30-летний жители Тульской области, являясь участниками организованной преступной группы, организовали в жилом доме в Порховском районе химическую лабораторию. С помощью неё злоумышленники произвели более 260 килограммов наркотика, являющегося производным N-метилэфедрона. Произведённый наркотик мужчины планировали сбыть через тайники.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли наркотик, а также пресекли преступную деятельность.

Жители Тульской области обвиняются в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.