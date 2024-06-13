Восемь рентген-аппаратов закупят для медучреждений Псковской области
Восемь рентгеновских аппаратов закупят для медучреждений Псковской области до 31 марта 2025 года, сообщается на сайте госзакупок.
Новую технику получат Бежаницкая, Невельская, Новосокольническая, Порховская, Пушкиногорская и Себежская межрайонные больницы. Также рентгеновский аппарат поступит в Псковскую межрайонную больницу на улице Школьной и в межрайонную больницу в Палкино на улице Строителей.
Помимо доставки и установки оборудования, поставщику также будет необходимо обучить работающих в медучреждениях специалистов правилам эксплуатации медицинского изделия.
Максимальная цена контракта – 99,997 млн рублей. Оплата осуществляется за счёт средств областного бюджета в рамках реализации профильного мероприятия, а также регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».
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