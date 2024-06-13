Восемь рентген-аппаратов закупят для медучреждений Псковской области

13:24, 13 июня 2024, ПАИ

Восемь рентгеновских аппаратов закупят для медучреждений Псковской области до 31 марта 2025 года, сообщается на сайте госзакупок.

Новую технику получат Бежаницкая, Невельская, Новосокольническая, Порховская, Пушкиногорская и Себежская межрайонные больницы. Также рентгеновский аппарат поступит в Псковскую межрайонную больницу на улице Школьной и в межрайонную больницу в Палкино на улице Строителей.

Помимо доставки и установки оборудования, поставщику также будет необходимо обучить работающих в медучреждениях специалистов правилам эксплуатации медицинского изделия.

Максимальная цена контракта – 99,997 млн рублей. Оплата осуществляется за счёт средств областного бюджета в рамках реализации профильного мероприятия, а также регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».