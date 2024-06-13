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Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит невельчанину за кражу мопеда и велосипеда

Невельчанин подозревается в краже мопеда и велосипеда, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

До пяти лет тюрьмы грозит невельчанину за кражу мопеда и велосипеда. Фото: ПАИ

По версии следствия, 10 июня около 14:00 от дома во 2-м переулке Урицкого в Невеле неизвестный украл мопед. Причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался безработный 19-летний невельчанин.

Кроме того, выяснилось, что 27 мая текущего года в Невеле этот же молодой человек из подъезда дома на улице Ломоносова украл велосипед. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Похищенные мопед и велосипед невельчанин продал. Однако полиция обнаружила и изъяла эти транспортные средства.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Проводится расследование.

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