Более пяти килограммов чистого серебра обнаружили псковские таможенники в багаже украинца

14:51, 13 июня 2024, ПАИ

18 серебряных слитков обнаружили псковские таможенники в багаже украинца в пункте пропуска «Бурачки». Мужчина направлялся в Латвию, сообщили ПАИ в пресс-службе ФТС России.

Во время досмотра в его чемодане обнаружили 5,2 килограмма слитков с надписью на немецком языке «чистое серебро». Согласно экспертизе, слитки изготовлены из аффинированного серебра, рыночная стоимость которого превышает 380 тысяч рублей.

Партию признали коммерческой, её нужно было задекларировать. Однако мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, а металл он вёз в польский банк, чтобы обменять на наличные деньги.

Возбуждено административное дело.