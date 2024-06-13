18-летний пскович попал под суд за кражу денег со счёта приятеля

17:28, 13 июня 2024, ПАИ

18-летний пскович попал под суд за кражу денег со счёта приятеля, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области. Молодой человек обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В ночь с 26 на 27 июня 2021 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в городе Пскове, выкрал из мобильного телефона знакомого сим-карту, вставил её в свой мобильный телефон, вошел в приложение банка и перевел деньги со счета знакомого на свой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.