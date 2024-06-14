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Общество

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

14 июня отмечается Всемирный день донора крови, сообщает calend.ru. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868–1943) – австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 118,5 млн донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. На сегодняшний день надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.

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