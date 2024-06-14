Два пожара произошло в Псковской области за сутки

09:51, 14 июня 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

13 июня в 15:33 на улице Красноармейской в Пскове на придомовой территории сгорел мусор, в результате чего закоптилась стена многоквартирного жилого дома. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 21:36 в проезде Гаражном в Пскове в хозяйственной постройке огонь повредил электрооборудование. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.