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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

13 июня в 15:33 на улице Красноармейской в Пскове на придомовой территории сгорел мусор, в результате чего закоптилась стена многоквартирного жилого дома. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 21:36 в проезде Гаражном в Пскове в хозяйственной постройке огонь повредил электрооборудование. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

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