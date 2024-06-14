Трое жителей Порхова лишились автомобилей и отправились в колонию из-за пьянства за рулём

10:08, 14 июня 2024, ПАИ

У трёх жителей Порхова конфисковали автомобили, их отправили в колонию из-за пьянства за рулём, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении порховичей, которые совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим транспортным средством лицом, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).

Двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, а третьему – в виде обязательных работ. Назначено и дополнительное наказание в виде длительных сроков лишения права управления транспортными средствами. Принадлежавшие им два автомобиля и мотоцикл конфискованы в доход государства.