Стобалльница из Великих Лук поделилась секретом успеха на ЕГЭ по литературе

11:00, 14 июня 2024, ПАИ

Стобалльница по литературе из лицея № 11 Великих Лук Мария Бурченкова рассказала, как готовилась к экзамену. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«Пожалуй, моя подготовка к экзамену началась задолго до 11 класса. Книги сопровождали меня всю сознательную жизни, уроки литературы с пятого класса были любимейшими. Это и помогло без особых усилий ознакомиться почти со всеми произведениями из кодификатора. В одиннадцатом классе при подготовке я делала упор на практику: решала тесты, писала сочинения, делала выводы из ошибок и недочетов. Задания на самом ЕГЭ не показались мне слишком сложными, ведь каждое из них можно было решить, немного подумав. Вероятно, с вариантом мне всё-таки повезло. В дальнейшем я хочу продолжить заниматься литературой и русским языком, но уже в качестве учителя. Я рассматриваю вариант учёбы по целевому направлению, чтобы иметь возможность вернуться в родную школу», – рассказала Мария.

Мария неоднократно становилась призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и истории. В составе команды лицея в 2023 году стала призером Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи».