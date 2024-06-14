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Общество

115 жителей Псковской области нашли работу благодаря ярмарке вакансий

115 жителей Псковской области нашли работу благодаря региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Всего на 25 площадках были представлены 190 организаций, что почти в 5 раз больше прошлогоднего числа работодателей. Соискателям кадровые специалисты представили более 2,5 тыс. вакансий, большая часть из которых — в реальном секторе экономики.

Ярмарку трудоустройства для молодежи в Пскове на базе городского кадрового центра «Работа России» посетили около 560 юношей и девушек. Свои вакансии им представили 34 организации. На площадке кадрового центра состоялись десятки экспресс-собеседований, около 300 соискателей оставили свои данные работодателям для дальнейших контактов, в их числе около 100 несовершеннолетних, почти 150 студентов, около 50 выпускников учебных учреждений.

Мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области пройдут 28 июня. Площадки ярмарки развернутся в Пскове по адресу: Иркутский пер., дом 2, а в Великих Луках: ул. К. Зверева, дом 29. Откроются они в 10:00.

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