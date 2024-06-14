Более 165 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за пять месяцев

12:18, 14 июня 2024, ПАИ

Более 165 килограммов наркотиков изъяли правоохранительные органы в Псковской области из незаконного оборота за пять месяцев 2024 года. Об этом сообщил начальник УКОН регионального УМВД России Александр Мамаев на пресс-конференции сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Хочу добавить, чтобы вас эта цифра не пугала: такой огромный объём ходит по территории Псковской области. В большинстве этот вес сформирован за счёт пресечения нарколабораторий», – сказал Александр Мамаев.

В этой части в суд уже направлено 371 уголовное дело. Из них 344 относятся к особо тяжким преступлениям.

В основном работа нарколабораторий ведётся из-за рубежа. Инструкции на территорию России присылают преступники через интернет, уточнил Александр Мамаев.