Склонность псковичей к алкоголизму обсудят в эфире программы ​«Анамнез» на «Серебряном дожде»

12:01, 14 июня 2024, ПАИ

14 июня в 14:00 гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» станет заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

Специалист расскажет, много ли среди псковичей алкоголиков; влияют ли на цифры пропаганда здорового образа жизни и запрет на рекламу алкоголя; почему уходили в запой и приобретали зависимость псковичи в 1990-х, 2000-х и сейчас; кто рискует приобрести зависимость от алкоголя; как не сдаться зелёному змию.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.