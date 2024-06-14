Склонность псковичей к алкоголизму обсудят в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде»
14 июня в 14:00 гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» станет заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.
Специалист расскажет, много ли среди псковичей алкоголиков; влияют ли на цифры пропаганда здорового образа жизни и запрет на рекламу алкоголя; почему уходили в запой и приобретали зависимость псковичи в 1990-х, 2000-х и сейчас; кто рискует приобрести зависимость от алкоголя; как не сдаться зелёному змию.
Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.
Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.
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Склонность псковичей к алкоголизму обсудят в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде»
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