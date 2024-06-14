Больше тонны крем-сыра из Латвии не пропустили через госграницу в Псковской области

15:08, 14 июня 2024, ПАИ

Больше тонны крем-сыра для кулинарии из Латвии не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввоз 1,2 тонны кулинарного крем-сыра жирностью 24%, произведённого предприятием Латвии и следующего в адрес предприятия в Казахстан, запретили на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка», расположенном в Пыталовском районе.

Сотрудники Россельхознадзора установили отсутствие предварительного уведомления, направленного продовольственно-ветеринарной службой Латвии на партию товара.

Помимо этого, в ходе контрольного мероприятия установили, что в ветеринарном сертификате на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не была указана информации о номере пломбы.

В ведомстве пояснили, что ввоз продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, в связи с этим сотрудники пропускного пункта оформили декларацию о возврате груза.

Товар возвращён на сопредельную территорию.