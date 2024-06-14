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Происшествия

Грузовик и две легковушки столкнулись в Пустошке

Столкновение трёх автомобилей произошло на улице Заречной в Пустошке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Обстоятельства произошедшего выясняются
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, грузовик совершил столкновение с автомобилем Chevrolet, в результате чего последний выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.

По предварительным данным, в аварии пострадали дети из автомобиля Haval. Их госпитализировали в медучреждение на осмотр.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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