Грузовик и две легковушки столкнулись в Пустошке

16:20, 14 июня 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло на улице Заречной в Пустошке, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, грузовик совершил столкновение с автомобилем Chevrolet, в результате чего последний выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.

По предварительным данным, в аварии пострадали дети из автомобиля Haval. Их госпитализировали в медучреждение на осмотр.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.