Мужчина погиб в ДТП с лесовозом в Псковской области

16:12, 14 июня 2024, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля Renault и лесовоза произошло в деревне Михайлов Погост Локнянского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП погиб 70-летний водитель легкового автомобиля.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.