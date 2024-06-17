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Экономика

Псковские компании примут участие в бизнес-миссиях

Более 20 компаний Псковской области готовы принять участие в международной и реверсной бизнес-миссиях для расширения своих возможностей на международном уровне. Эти мероприятия проводятся при содействии Центра поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес»), который оказывает комплексную помощь предприятиям в продвижении их товаров и услуг на зарубежные рынки, сообщили ПАИ в региональном центре поддержки экспорта.

Псковские компании примут участие в бизнес-миссиях. Фото: ПАИ

Международная бизнес-миссия представляет собой уникальную возможность для установления новых партнёрских отношений, заключения важных сделок и привлечения новых клиентов. Кроме того, в рамках международной бизнес-миссии запланировано участие предприятий в составе делегации от Псковской области в XI Форуме регионов России и Белоруссии.

Встречи с представителями дилерских сетей из Белоруссии позволят расширить географию продаж и укрепить свои позиции на рынке, что способствует развитию бизнеса и увеличению конкурентоспособности компаний.

Мероприятия принесут благоприятные результаты и укрепят позиции компаний на мировом рынке. Успешным итогом для участников станет заключение взаимовыгодных сделок с партнёрами из различных стран.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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