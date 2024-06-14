Псковские следователи сдали кровь во Всемирный день донора
Псковские сотрудники СК России приняли участие в сдаче донорской крови во Всемирный день донора крови сегодня, 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следователи посетили Псковскую станцию переливания крови, чтобы сдать донорскую кровь, благодаря которой будут спасены чьи-то жизни.
«Донация особенно актуальна сейчас, когда кровь может потребоваться не только пострадавшим в результате происшествий, но и участникам специальной военной операции», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Следователи отмечают, что необходимо своим примером показывать, что сдавать кровь – это не только полезно для здоровья самого донора, но в первую очередь это жизненно важно для людей, попавших в беду.
Напоминаем, что стать донором может каждый совершеннолетний гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед сдачей необходимо соблюдать рекомендации врачей в отношении режима питания и перед самой процедурой пройти обследование у специалиста.
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