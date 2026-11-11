В Псковском театре кукол пройдут новогодние представления

09:56, 11 ноября 2026, ПАИ

Новогодние представления пройдут в Псковском областном театре кукол с 20 декабря по 7 января включительно, сообщается в официальном канале Театрально-концертной дирекции в MAX.

Новогодние показы будут проходить ежедневно, за исключением 1 января.

Главным событием станет спектакль «Волшебный магазин игрушек» режиссёра Б. Поткина, художником выступила М. Воробьёва. По сюжету в волшебном магазине перед Новым годом оживают куклы, солдатики, гномы и рыцари, которые готовятся к переезду в новые дома.

Праздничную атмосферу нарушает некая сила, которая отправляет игрушки в особый мир потерянных игрушек, удерживаемых злой магией. Справиться с этим под силу маленькой бумажной Снежинке и весёлому детскому смеху.

Кроме того, с 29 декабря по 7 января юных зрителей ждёт представление «Новогодний хоровод» с Дедом Морозом и Снегурочкой, играми и хороводом у ёлки.

Запись для групп по телефонам: 57-13-79, 8-911-350-04-88, 8-911-899-33-55.