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Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» пройдёт в Пскове в День молодёжи

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» состоится в День молодёжи России, 29 июня. Весь день будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Гостей мероприятия также ждут граффити и музыка диджея.

Соревнования будут проходить в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского с 10:00 до 22:00.

Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: ВМХ\МТВ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3 × 3, армрестлинг, настольный теннис и паркур. Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от шести до 35 лет в категориях, которые будут разделены в зависимости от уровня владения тем или иным видом спорта.

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно зарегистрироваться до 29 июня по ссылке. Регистрация на баскетбол проходит отдельно до 27 июня по ссылке.

Участие и вход на фестиваль бесплатные.

Организаторы мероприятия: МБУ «Псковский городской молодёжный центр» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, МБУ «Стадион «Машиностроитель» и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

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