Пьяный водитель протаранил фонарный столб в Пскове

10:08, 15 июня 2024, ПАИ

Автомобиль под управлением пьяного водителя врезался в фонарь в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















ДТП произошло вПскове, на улице Великорецкой у дома № 1а (дамба). 48-летний водитель Автомобиль Renault под управлением 48-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, протаранил фонарный столб.

Прибывшие сотрудники медицины катастроф госпитализировали водителя в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.