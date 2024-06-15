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Происшествия

Пьяный водитель протаранил фонарный столб в Пскове

Автомобиль под управлением пьяного водителя врезался в фонарь в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель врезался в столб в Пскове
    Фото: ПАИ

ДТП произошло вПскове, на улице Великорецкой у дома № 1а (дамба). 48-летний водитель Автомобиль Renault под управлением 48-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, протаранил фонарный столб.

Прибывшие сотрудники медицины катастроф госпитализировали водителя в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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