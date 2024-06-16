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Общество

Председатель Псковской городской Думы поздравил медиков с профессиональным праздником

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил медиков с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

«Вы посвятили свою жизнь важнейшей сфере здравоохранения и вносите огромный вклад в развитие медицины нашего города. Ваша профессия – это призвание, которое требует особых качеств: милосердия, стойкости, терпимости. Ежедневно от вас зависят судьбы людей, их здоровье. Это ответственный и тяжёлый труд.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых профессиональных свершений, уважения коллег и пациентов, а также успехов в вашем благородном деле!» – говорится в поздравлении.

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