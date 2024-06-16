45% псковичей убеждены, что служебные романы мешают работе
45 % псковичей уверены, что служебные романы мешают работе, сообщается в опросе сервиса SuperJob.
24 % респондентов заявили, что романтические отношения между коллегами не влияют на работу. Положительные моменты таких романов отметила лишь 9 % опрошенных.
12 % псковичей спокойно относятся к служебным романам между подчинёнными и руководителями. 7 % опрошенных рассказали о положительном влиянии таких отношений. 55 % участников опроса раскритиковали их.
Те, у кого уже есть опыт отношений с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что этот факт имеет положительное влияние на трудовую деятельность или никак не влияет на неё.
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16 июня 2024
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