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Александр Котов: Лечить людей – гуманный и самоотверженный труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов здравоохранения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил, что профессия медика по своей значимости для человека и общества является одной из самых благородных и востребованных. Каждый на протяжении жизни в той или иной мере нуждается во врачебной помощи, от эффективной деятельности медицинских работников и всей системы здравоохранения зависит общее благополучие граждан и страны.

«Лечить людей – гуманный и самоотверженный труд, который требует высоких человеческих качеств, глубоких профессиональных знаний и навыков, постоянного самосовершенствования и, самое главное, искренней любви к делу. Конечно, современная медицина – это сложное оборудование, цифровые технологии, лекарственные препараты нового поколения, но призвание и служение людям во все времена остаются первичными», – подчеркнул Александр Котов.

Председатель областного Собрания заявил также, что развитие системы здравоохранения и создание достойных условий труда и жизни медицинским работникам – приоритетная задача. «Не все проблемы пока решены, но вектор движения к масштабным преобразованиям в Псковской области уверенно задан. В регионе строятся и ремонтируются учреждения здравоохранения, в Псковском государственным университете создан медицинский факультет, ежегодно расширяются меры поддержки молодых и опытных специалистов. Уверен, что традиции ветеранов-медиков, добросовестный труд нынешнего поколения врачей, фельдшеров и медсестёр, усилия государства и поддержка общества позволят нам добиться всех поставленных целей», – заключил Александр Котов.

Он также пожелал медикам здоровья, энергии, благополучия и достижений в их благородном труде.

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