Игорь Иванов поздравил медиков с профессиональным праздником

14:44, 16 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил сотрудников санаторно-курортных, оздоровительных, медицинских учреждений и организаций региона с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ваше служение Отечеству невозможно переоценить. Ежечасно, где бы то ни было, даже на передовой в зоне специальной военной операции, вы заботитесь о здоровье людей и спасаете жизни», – отметил Игорь Иванов.

Медики с большой любовью и заботой выполняют важную государственную миссию – народосбережение, подчеркнул Игорь Иванов и пожелал им и их близким мирного неба, здоровья, благополучия и счастья.

Напомним, что День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник приходится на 16 июня.