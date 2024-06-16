Игорь Иванов поздравил медиков с профессиональным праздником
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил сотрудников санаторно-курортных, оздоровительных, медицинских учреждений и организаций региона с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Ваше служение Отечеству невозможно переоценить. Ежечасно, где бы то ни было, даже на передовой в зоне специальной военной операции, вы заботитесь о здоровье людей и спасаете жизни», – отметил Игорь Иванов.
Медики с большой любовью и заботой выполняют важную государственную миссию – народосбережение, подчеркнул Игорь Иванов и пожелал им и их близким мирного неба, здоровья, благополучия и счастья.
Напомним, что День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник приходится на 16 июня.
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