Пять пожаров произошло в Псковской области за минувшие выходные

10:14, 17 июня 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

15 июня в 8:25 на улице Привокзальной в Великих Луках сгорел автомобиль Ford Focus 2000 года выпуска. Предположительно, возгорание транспортного средства произошло из-за короткого замыкания электропроводки в приборной панели.

В 00:03 16 июня на Октябрьском проспекте в Великих Луках в автомобиле ГАЗ-3302 2008 года выпуска полностью выгорели моторный отсек и салон. Также огонь повредил тент. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования моторного отсека.

В 2:47 на улице Набережной реки Великой в Пскове в жилом доме в квартире огонь повредил матрац. Обнаружен погибшим 66-летний мужчина. Также пострадала 57-летняя женщина, её доставили в медицинское учреждение. Эвакуировано 20 человек. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении.

Также 16 июня в 21:07 в деревне Морозово Красногородского района сгорел жилой дом. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. От возгорания спасены соседний жилой дом, три хозяйственные постройки.

В 23:42 в деревне Козляки Пушкиногорского района в хозяйственной постройке сгорело сено. В хозяйственной постройке огнём повреждена обрешётка кровли по всей площади. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки в хозяйственной постройке.