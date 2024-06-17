Жители Псковской области могут принять участие в благотворительной акции «Свеча памяти»

11:28, 17 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в благотворительной акции «Свеча памяти», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Памятная дата — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны отмечается 22 июня в Российской Федерации. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили свою Родину.

На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти».

Цель акции — сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия, тем самым сохраняя преемственность поколений россиян, чтобы ежегодно вспоминать 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проводится в онлайн-формате, это позволит большому количеству граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо пройти по адресу деньпамяти.рф и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Это позволит каждому желающему внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли более 537 тысяч виртуальных свечей и пожертвовали около 1,5 млн рублей ветеранам Великой Отечественной войны.