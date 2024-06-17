«Успокоилась, собралась и поняла, что знаю всё!»: школьница из Невеля получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе

11:43, 17 июня 2024, ПАИ

Школьница из Невеля Екатерина Шаворова получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Екатерина вошла в число семи выпускников Псковской области, получивших максимальный балл по литературе. В этом году Екатерина оканчивает среднюю школу № 1 им. К. С. Заслонова в Невеле.

Екатерина планирует поступать на отделение филологии в Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в г. Санкт-Петербурге.

«К экзамену по литературе готовилась долго и серьезно на протяжении нескольких учебных лет: самостоятельно, на уроках литературы, много читала дополнительно, а в течение всего 11 класса занималась еще и в онлайн-школе. Перед экзаменом, естественно, испытывала волнение. Когда открыла КИМ, просмотрела его и сначала не была ни в чем уверена. Потом успокоилась, собралась и поняла, что знаю всё», – поделилась эмоциями Екатерина.