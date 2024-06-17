17 единиц оружия и более 60 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:39, 17 июня 2024, ПАИ

62 боеприпаса и 17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю. При этом в добровольном порядке псковичи сдали десять единиц оружия и 47 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

С 10 по 16 июня сотрудники ведомства провели 43 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов, по итогам которых выявили 14 административных правонарушений.

Псковичам напоминают, что оружие необходимо хранить под замком в металлическом шкафу или сейфе, что обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.

В ведомстве напоминают жителям Псковской области о необходимости строгого соблюдения требований законодательства об оружии.