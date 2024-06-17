Скончался псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов

12:13, 17 июня 2024, ПАИ

Ушел из жизни псковский природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он был назначен на должность 5 мая 2023 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2023 №488-к.

До назначения Павел Михайлов проходил службу в должности прокурора Пушкиногорского района Псковской области.