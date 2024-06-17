Скончался псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
Ушел из жизни псковский природоохранный межрайонный прокурор Павел Михайлов, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.
Он был назначен на должность 5 мая 2023 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2023 №488-к.
До назначения Павел Михайлов проходил службу в должности прокурора Пушкиногорского района Псковской области.
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