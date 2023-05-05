В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор

17:21, 05 мая 2023, ПАИ

В Псковской области назначен новый природоохранный межрайонный прокурор. Им стал советник юстиции Павел Михайлов, сообщили ПАИ в прокуратуре региона.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2023 №488-к он назначен на новый пост.

Ранее Павел Михайлов проходил службу в должности прокурора Пушкиногорского района.

Предыдущий природоохранный прокурор Сергей Самолётов получил назначение в Курскую область. В регионе он займёт пост первого заместителя прокурора.