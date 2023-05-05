В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор
В Псковской области назначен новый природоохранный межрайонный прокурор. Им стал советник юстиции Павел Михайлов, сообщили ПАИ в прокуратуре региона.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2023 №488-к он назначен на новый пост.
Ранее Павел Михайлов проходил службу в должности прокурора Пушкиногорского района.
Предыдущий природоохранный прокурор Сергей Самолётов получил назначение в Курскую область. В регионе он займёт пост первого заместителя прокурора.
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