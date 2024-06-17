Подведены итоги XX Псковской парусной регаты

12:31, 17 июня 2024, ПАИ

Подведены итоги межрегиональных соревнований «Псковская парусная регата», которые прошли в акватории Псковского озера. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнований.

Всего в соревнованиях приняли участие около 230 спортсменов со всей России.

Победителями в индивидуальных зачётах в различных категориях стали Даниил Корецкий из Новгородской области, Егор Камалов из Приморья, Юрий Яковлев из Ленинградской области, Анастасия Кокорева и Артём Соловьёв из Москвы, а также петербурженки Анастасия Фоменко и Валерия Михайлова.

В классе «Крейсерские яхты» первое место занял экипаж из Псковской области, в состав которого вошли Герман Коштырев, Владимир Заяш, Валериан Очнев, Сергей Заяш и Виктория Заяш.

В классе FD лучшим стал московский дуэт Андрея Новодережкина и Максима Лепина. Московский экипаж в составе Юрия Асташева, Веры Балакиревой и Анастасии Морозовой взял золото в классе «Микро».

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