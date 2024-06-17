Об опасности ополаскивателей для рта заявили учёные

13:40, 17 июня 2024, ПАИ

Ополаскиватели для рта, содержащие спирт, повышают риск развития рака, выяснили учёные из Института тропической медицины в Антверпене в Бельгии, сообщает Daily Mail.

Исследователи провели эксперимент и обнаружили, что при ежедневном использовании спиртосодержащего ополаскивателя два типа бактерий, связанных с раком (Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus), распространялись активнее, поэтому специалисты предположили, что существует связь между спиртосодержащим средством и увеличением риска развития рака пищевода и колоректального рака.

Учёные проводили исследование, используя ополаскиватель только одного бренда, однако отметили, что схожие результаты могут наблюдаться и при использовании других содержащих спирт ополаскивателей.