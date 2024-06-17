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Спорт

В Пскове подвели итоги Кубка Александра Невского по пляжному волейболу

Подведены итоги турнира по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского», который прошёл в Пскове. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги «Кубка Александра Невского» по пляжному волейболу в Пскове
    Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги «Кубка Александра Невского» по пляжному волейболу в Пскове
    Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги «Кубка Александра Невского» по пляжному волейболу в Пскове
    Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги «Кубка Александра Невского» по пляжному волейболу в Пскове
    Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги «Кубка Александра Невского» по пляжному волейболу в Пскове
    Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Всего в состязаниях приняли участие 13 мужских и девять женских пар.

У мужчин в категории «Хард» победу одержали Александр Пронин и Павел Иванов. В категории «Лайт» золото на счету Ивана Ерёмина и Ильи Николаева.

В категории «Хард» среди женщин первыми стали Мария Васильева и Виктория Шпакова. В категории «Лайт» у женщин – первые Людмила Михальченко и Жанна Назарова.

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