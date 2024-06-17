Повлиял ли уход западных брендов на рынок теплообменного и холодильного оборудования, рассказал эксперт

16:46, 17 июня 2024, ПАИ

Повлиял ли уход западных брендов на рынок теплообменного и холодильного оборудования, рассказал директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

По его словам, с уходом европейских брендов с рынка стало немного сложнее, потому что есть несколько комплектующих, которые производили только европейские заводы, и они были в холодильном бизнесе мастодонты. Но свято место пусто не бывает, заметил Александр Куц.

«В вопросе комплектующих на смену пришли, как всегда, наши азиатские партнёры – Китай, а также на этот рынок стали активно рваться турецкие партнёры. Также параллельный импорт помогал в этих вопросах», – заметил эксперт.

Не все заказчики смогли перестроиться на азиатские комплектующие сразу. У многих было мнение, что Китай – это некачественное и ненадолго, однако всё изменилось, подчеркнул Александр Куц.

«Многие европейские бренды были переоценены с точки зрения платы за бренд. Китай пошёл по пути импортозамещения. Они открыли много совместных предприятий. Вначале просто копировали, но затем взяли технологию и рядышком открыли ровно такое же предприятие. Ты берёшь европейский и китайский бренды – один в один, только китайский на 40 % дешевле», – отметил он.

По его мнению, в России надо локализовать производство. «Я остаюсь сторонником этого решения, поскольку это и технологическая безопасность страны. Мы не зависим ни от кого. Нам нужно собственный валовый продукт поднимать и развивать это направление. То, что я вижу сейчас, меня очень радует, поскольку мы сильно направили свой взор на развитие внутреннего рынка и технологий», – заключил эксперт.