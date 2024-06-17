Ремонт колонн главного корпуса ПсковГУ завершится в начале июля
На входной группе главного корпуса ПсковГУ идут ремонтные работы. В частности, подрядчик занимается ремонтом колонн фасада здания.
Основания колонн нуждались в капремонте. На «балконе» прокладывается гидроизоляция, позже будет проведен косметический ремонт. Работы планируется завершить в начале июля, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
Подрядчиком работ выступает ООО «ОПТИМАСТРОЙ».
Добавим, что строительство главного корпуса ПсковГУ было завершено в 1960 году, зданию 64 года.
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