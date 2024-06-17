Ремонт колонн главного корпуса ПсковГУ завершится в начале июля

15:17, 17 июня 2024, ПАИ

На входной группе главного корпуса ПсковГУ идут ремонтные работы. В частности, подрядчик занимается ремонтом колонн фасада здания.

Основания колонн нуждались в капремонте. На «балконе» прокладывается гидроизоляция, позже будет проведен косметический ремонт. Работы планируется завершить в начале июля, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Подрядчиком работ выступает ООО «ОПТИМАСТРОЙ».

Добавим, что строительство главного корпуса ПсковГУ было завершено в 1960 году, зданию 64 года.