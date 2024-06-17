О нехватке кадров рассказал директор завода в Пскове

16:09, 17 июня 2024, ПАИ

О нехватке кадров на предприятии заявил директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

«Кадровые проблемы сохранились. Нехватка кадров уже непосредственно коснулась и нас, и сейчас мы работаем со студентами из университетов, профессиональных училищ, а также размещаем вакансии», – отметил гость студии.

Александ Куц также заметил, что при текущем расширении предприятия требуется персонал, а средняя зарплата на заводе варьируется в зависимости от категории квалификации и переработок.

«За последние два года прошло две индексации заработной платы, чтобы обеспечить рыночную стоимость персонала и начать обеспечивать его приток», – подчеркнул директор завода.