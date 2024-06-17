Курьер из Пскова обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей и попал под суд
Курьер из Пскова обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей и попал под суд. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
В марте в интеренете мужчина увидел объявление о вакансии курьера. «Работодатель» объяснил, что работа будет связана с обманом людей. Псковича вакансия устроила.
В том же месяце на мобильный телефон обвиняемого поступил телефонный звонок и неизвестный сообщил, что ему необходимо приехать к пенсионерке, которая передаст ему деньги «в счёт взятки сотрудникам полиции», которые якобы обвиняют её внука в совершении ДТП.
Обвиняемый представился курьером и получил от псковички 300 тысяч рублей, после чего вместе с «заказчиком» распорядился деньгами по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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