Директор завода в Пскове назвал способы удержать сотрудников на предприятии

16:49, 17 июня 2024, ПАИ

Чем привлечь и как удержать сотрудников на предприятии, рассказал директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

«Разные уровни специальностей можно привлечь питанием, гибким графиком, спецодеждой, своевременным решением вопросов, связанных с социальной жизнью. Это различные праздники, подарки, корпоративы. Всё то, что называется нематериальной мотивацией», – перечислил гость студии.

На предприятии все перечисленные моменты выполняются практически в полном объёме, отметил Александр Куц.

«У нас 80 % коллектива трудится со дня открытия, и каждый вовлечён в процесс и привержен компании», – подчеркнул директор завода.