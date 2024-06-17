Общественную баню временно закроют в Локне из-за ремонта

16:08, 17 июня 2024, ПАИ

Общественную баню закроют до 1 июле в Локне, сообщил ПАИ глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Всем нам хочется находиться в чистых и ухоженных общественных местах. И уж тем более, когда речь идет о месте, куда люди приходят позаботиться о здоровье, гигиене и просто отдохнуть, — общественной бане», – отметил глава округа.

В бане будут приводить в порядок печи и каменки. Кроме того, там сделают косметический ремонт.

«Изменения на благо всегда требуют терпения и времени. Баня продолжит работать в обычном режиме после небольшого ремонта», – заключил Иван Белугин.