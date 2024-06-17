Завод в Пскове производит оборудование для экотехнопарков по заказу Росатома

16:31, 17 июня 2024, ПАИ

О производстве оборудования для экотехнопарков по заказу госкорпорации «Росатом» рассказал директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

«Есть в планах расширение цеха центральных холодильных машин, поскольку мы сейчас вошли в госзаказ, это Росатом, мы делаем чиллерное оборудование для очень важного социального объекта по утилизации опасных и особо опасных отходов», – отметил гость студии.

Чиллер – это оборудование, которое используется для быстрого охлаждения жидкостей в системах кондиционирования помещений и поддержания необходимой температуры в промышленных установках. Произведённое на заводе в Пскове чиллерное оборудование доставят в экотехнопарки «Горный» и «Щучье», которые находятся в Саратовской и Курганской областях.

«Это стало одним из направлений импортозамещения, так как используются наши чиллеры. Ещё есть куда расти и есть площадки, где мы планируем начать работать», – заключил Александр Куц.