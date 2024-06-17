На псковском заводе создали одну из лучших холодильных горок в России

17:26, 17 июня 2024, ПАИ

Псковский завод производит одну из лучших холодильных горок [торгово-холодильное оборудование. – ПАИ] в России, рассказал директор завода «Элементум» (производитель теплообменного и холодильного оборудования) Александр Куц в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 июня.

«Один из наших учредителей, технический директор по совместительству, работал над тем, чтобы создать вариант холодильной горки, которая будет превосходить по своим характеристикам европейские аналоги. Обходить по таким характеристикам, как холодопотребность и затраты электроэнергии. Мы неоднократно проводили лабораторные исследования, на которых подтверждалось, что наша холодильная горка является лучшей в России по холодопотребности и по затрате электроэнергии», – уточнил он.

В разработке дизайна торгово-холодильного оборудования специалисты ограничены требованием технического задания торговых сетей, объяснил Александр Куц.

«Мы делаем наше оборудование удобным и безопасным. С точки зрения дизайна мы его можем сделать практически любым», – заключил эксперт.