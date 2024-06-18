Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове

08:38, 18 июня 2024, ПАИ

Два автомобиля - Lada Priora и ВАЗ 2112 - столкнулись на улице Леона Поземского у дома 21Б в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие спасатели обесточили автомобили. В результате ДТП никто не пострадал, значительные повреждения получили только транспортные средства.

На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.