Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
Два автомобиля - Lada Priora и ВАЗ 2112 - столкнулись на улице Леона Поземского у дома 21Б в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие спасатели обесточили автомобили. В результате ДТП никто не пострадал, значительные повреждения получили только транспортные средства.
На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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