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Псковичей предупреждают о неблагоприятном погодном явлении

О неблагоприятном погодном явлении предупреждают псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Псковичей предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. Фото: ПАИ

Согласно экстренному предупреждению, в ближайшие два часа местами по области пройдут грозы и ливни. Ожидается, что такая погода сохранится на территории региона в течение всего дня.

Псковичам также напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.

Напомним, что сегодня, 18 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и до +27 градусов.

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