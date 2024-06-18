Псковичей предупреждают о неблагоприятном погодном явлении
О неблагоприятном погодном явлении предупреждают псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Согласно экстренному предупреждению, в ближайшие два часа местами по области пройдут грозы и ливни. Ожидается, что такая погода сохранится на территории региона в течение всего дня.
Псковичам также напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.
Напомним, что сегодня, 18 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и до +27 градусов.
В правительстве Псковской области разрабатывают механизмы использования искусственного интеллекта
Действия по пресечению массовых беспорядков отработали в псковской колонии строгого режима
Псковский композитор Николай Мишуков передал в дар библиотеке экземпляры своего песенного сборника