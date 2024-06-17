До +27 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 июня

12:13, 17 июня 2024, ПАИ

Облачная и теплая погода ожидается в Псковской области 18 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов региона, днём местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по области ночью будет держаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.