До +27 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 18 июня
Облачная и теплая погода ожидается в Псковской области 18 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов региона, днём местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по области ночью будет держаться в диапазоне от +11 до +16 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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