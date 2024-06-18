Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Локнянском округе

10:01, 18 июня 2024, ПАИ

Коммунальные службы устраняют последствия сильного дождя в Локнянском муниципальном округе, сообщил корреспонденту ПАИ глава округа Иван Белугин.

«Под утро ливень прекратился, вода стала уходить. Специалисты администрации, управляющей компании и МУП «Локнянское ЖКХ» с раннего утра оценивают ситуацию, проводился обход многоквартирных домов, объезд дорог и улиц, где необходимо, проводится откачка воды», – рассказал Иван Белугин.

Из-за непогоды пострадал частный сектор, огороды и дороги, но дорожные службы уже приступили к устранению промоин. В частности, пострадала дорога между деревнями Сивцево и Прелучье. В качестве объезда предлагается использовать дорогу через деревню Жарки, рассказал глава округа.

«Переговорил с коллегами, главами муниципалитетов, где дождя не было. В случае необходимости нам направят дополнительные бригады коммунальщиков для откачки воды, но ситуация стабилизировалась, вода уходит естественным путём, это главное», – заключил глава Локнянского округа.

Напомним, что сегодня МЧС предупреждает жителей региона о грозах и ливнях. Ожидается, что такая погода сохранится на территории региона в течение всего дня.