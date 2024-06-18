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Политика

Началась 23-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 23-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 18 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В проект повестки включили девять вопросов.

В частности, депутаты заслушают отчёт председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о его деятельности за 2023 год, а также рассмотрят вопросы о внесении изменений в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и о назначении даты дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

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