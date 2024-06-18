Магазины «Леруа Мерлен» в России сменят название

10:32, 18 июня 2024, ПАИ

Магазины «Леруа Мерлен», которые специализируются на товарах для строительства и обустройства дома, сменят название, пишет ТАСС. Сеть продолжит работу в России под брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO).

Первые магазины обновят до конца года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения сети гипермаркетов будет обновлен уже в ближайшее время. Обновленный логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома.

Как пояснили в пресс-службе сети, новое название (на латинице - Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» - от «Leader» (лидер), «Ма» - от французского «Maison» («дом»), «Nа» - от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro - фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

В компании указали, что смена бренда никак не повлияет на ее текущую деятельность, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. «Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме», - заверили в сети.