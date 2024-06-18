Действия по пресечению массовых беспорядков отработали в псковской колонии строгого режима

10:36, 18 июня 2024, ПАИ

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали в колонии строгого режима в Серёдке Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

К участию в учениях привлекли силы и средства подразделений пенитенциарного ведомства и взаимодействующих правоохранительных структур. Сводные отделы от учреждений прибыли к указанному месту сбора в назначенное время. После проверки численности, экипировки, вооружения и специальных средств сводный отряд УФСИН был распределён по учебным местам.

На тренировке отработаны вопросы практического взаимодействия между сотрудниками сводных отделов и взаимодействующих органов в специальной операции. Для проведения занятий с личным составом учреждений привлекались бойцы ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Сотрудники закрепили полученные теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.